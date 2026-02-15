Погода в Таганроге 15 февраля: облачно с прояснениями, без осадков, +5°, магнитная буря

15 февраля в Таганроге будет облачная с прояснениями погода, дождя не прогнозируют, дует слабый юго-западный ветер, утром туман. Заморозков пока не ожидается, днем температура воздуха +4°…+5°. Влажность высокая – 91%, УФ-индекс низкий, слабая магнитная буря. Ночью облачно, градусник покажет +3°…+5°. Завтра утром есть вероятность небольшого дождя, днем потеплеет до +7°…+9°, но усилится юго-западный ветер, продолжится магнитная буря.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+5° (по ощущениям, как 0°). Ветер юго-западный, 1-3 метра в секунду.

Ночью облачно, влажность — 85%. Температура воздуха +3°…+5° (будет ощущаться, как 0°). Ветер юго-восточный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 759-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 10 часов 17 минут, старая луна.

