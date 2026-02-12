Погода в Таганроге 12 февраля: переменная облачность, без осадков, температура немного выше нуля

Сегодня в Таганроге потеплело, температура держится на уровне +2… +3 °С, переменная облачность, небольшой ветер, в течение дня сухо, завтра обещают дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, в Таганроге сегодня, 12 февраля, потеплело, температура воздуха уверенно преодолела нулевую отметку и в течение дня и даже вечером и ночью будет держаться на уровне +2… +3 °С . Осадков синоптики не прогнозируют, по крайней мере сегодня, а вот завтра дождь очень вероятен.

Ветер восточного и юго-восточного направления сегодня дует со скоростью 4-5 метров в секунду, завтра немного усилится.

Влажность утром 12 февраля составила 85%, в течение дня будет снижаться, до 78% вечером. Атмосферное давление – 749-752 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 10 часов 8 минут. Солнце зайдет в 17.42. Убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского (из архива).