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Погода в Таганроге 10 февраля: снова обещают дождь

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Сегодня, 10 февраля, в Таганроге облачно, почти безветренно и тепло. Днем температура воздуха +5°…+6°, влажность высокая — 94%, возможен небольшой дождь. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +4°…+6°, снова обещают осадки. Завтра прогнозируют облачную погоду, днем станет немного теплее — +8°…+9°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям как +2°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Дождь возможен с вероятностью 95%.

Вечером и ночью облачно, влажность 95%. Температура воздуха +4°…+6° (будет ощущаться как +2°). Ветер южный, 3 метра в секунду. Возможен небольшой дождь, вероятность — 89%. Атмосферное давление в течение суток составит 755-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов, новолуние.

Фото Марины Даренской

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#новости #погода #Таганрог #Таганрогский залив
Таганрогская правда
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