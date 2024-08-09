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Погиб ребенок: в Ростовской области перед судом предстанет водитель автобуса

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В мае 2024 года в Ростове-на-Дону из пассажирского автобуса выпала 10-летняя девочка, которая впоследствии скончалась.

Новости Ростовской области

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя пассажирского автобуса. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в мае 2024 года водитель пассажирского автобуса в нарушение Правил дорожного движения не удостоверился в том, что все пассажиры покинули салон на конечной остановке общественного транспорта.

«Продолжив движение, обвиняемый открыл переднюю пассажирскую дверь из-за чего 10-летняя девочка, оставшаяся в салоне автобуса, выпала на проезжую часть. Ребенок получил серьезные травмы, от которых скончался в лечебном учреждении через несколько дней», — сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, расследование этого уголовного дела находилось на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Фото СУ СКР по Ростовской области

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Таганрогская правда
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