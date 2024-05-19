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Подозреваемый в убийстве школьницы из Ростовской области заключен под стражу

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25-летний житель поселка Дорожный Аксайского района Ростовской области, который подозреваеся в убийстве 8-летней девочки, заключен под стражу. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в Следственном комитете по региону.

Новости Ростовской области

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в убийстве малолетней девочки в Аксайском районе. Фигурант дела помещен в следственный изолятор. В ближайшее время  ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

Напомним, тело 8-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли 17 мая в лесополосе неподалеку от станицы Ольгинской. Известно, что несовершеннолетняя ушла из дома в магазин и не вернулась домой. Ее посадил в машину 25-летний местный житель — водитель эвакуатора. Мужчина вывез школьницу в лесопосадку и убил.

Подозреваемого задержали по горячим следам. На допросе он свою вину в содеянном признал в полном объеме. Расследование этого уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Фото СУ СКР по Ростовской области

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Таганрогская правда
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