Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве 8-летней девочки в Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства школьницы в Аксайском районе Ростовской области.

Напомним, подозреваемый в жестокой расправе над второклассницей задержан. Причины его поступка пока не разглашаются.

Тело 8-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли 17 мая в лесополосе неподалеку от станицы Ольгинской Аксайского района. Известно, что несовершеннолетняя ушла из дома в магазин и не вернулась домой. Ее посадил в машину 25-летний местный житель — водитель эвакуатора. Мужчина вывез школьницу в лесопосадку и убил.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Свою вину он признал и дает показания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала это преступление «жестоким и циничным».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении федерального ведомства.

Фото и видео пресс-службы СК РФ