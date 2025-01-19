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Под Таганрогом задержали мужчину, который разбрасывал самодельные «ежи» для автомобилистов

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Настоящую охоту на владельцев авто устроил 34-летний житель села Недвиговка Мясниковского района.

Новости Таганрога

В течение продолжительного времени местные жители не могли спокойно ездить по хутору — в разных местах на дорогах их машины напарывались на самодельные шипы. Несколько пострадавших автомобилистов написали заявления в полицию.

«В ОМВД России по Мясниковскому району поступил ряд жалоб на то, что в результате поездок по дорогам хутора Недвиговка шины их автомобилей оказались проколоты предметами, похожими на шипы. Полицейские установили личность местного жителя, причастного к совершению указанных действий», — сообщает пресс-служба донского главка.

Злоумышленником оказался 34-летний мужчина. В его доме участковые обнаружили самодельные шипы, идентичные тем, которые были разбросаны на участках дороги в Недвиговке. Задержанный опрошен полицейскими.

По данному факту проводится поверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее мы рассказывали, что под Ростовом 80-летний водитель выехал на «встречку» и столкнулся с двумя автобусами.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

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Таганрогская правда
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