Под Ростовом 80-летний водитель выехал на «встречку» и столкнулся с двумя автобусами

Один из автобусов следовал рейсом Донецк — Стамбул.

Сегодня, 16 января, под Ростовом, на автодороге «Западный обход Ростова-на-Дону» (направление на Батайск), 80-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автобусами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Один из автобусов следовал маршрутом Донецк — Стамбул, в салоне находились трое водителей и четверо пассажиров. После столкновения автомобиль «Митсубиси Лансер» столкнулся еще с одним автобусом — «Газ».

В результате ДТП водителю автомобиля «Митсубиси Лансер» оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Автобусы получили механические повреждения.

Фото: Госавтоинспекция РО