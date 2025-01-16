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Под Ростовом 80-летний водитель выехал на «встречку» и столкнулся с двумя автобусами

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Один из автобусов следовал рейсом Донецк — Стамбул.

Новости Ростовской области

Сегодня, 16 января, под Ростовом, на автодороге «Западный обход Ростова-на-Дону» (направление на Батайск), 80-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автобусами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Один из автобусов следовал маршрутом Донецк — Стамбул, в салоне находились трое водителей и четверо пассажиров. После столкновения автомобиль «Митсубиси Лансер» столкнулся еще с одним автобусом — «Газ».

В результате ДТП водителю автомобиля «Митсубиси Лансер» оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Автобусы получили механические повреждения.

Фото: Госавтоинспекция РО

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Таганрогская правда
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