Под Таганрогом полицейский торговал информацией из баз данных МВД

В Неклиновском районе старший следователь СО ОМВД получил условный срок за торговлю личными данными граждан.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области, Николай Орлов продавал коммерческим организациям информацию из баз данных МВД — паспортные данные, наличие судимости, привлечения к административной ответственности и так далее.
В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. Сейчас Ворошиловский районный суд Ростова признал его виновным, и приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге полицейские по горячим следам задержали грабителя.
Фото rostov.sledcom.ru
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