Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом полицейский торговал информацией из баз данных МВД

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

В Неклиновском районе старший следователь СО ОМВД получил условный срок за торговлю личными данными граждан.

Новости Таганрога

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области, Николай Орлов продавал коммерческим организациям информацию из баз данных МВД — паспортные данные, наличие судимости, привлечения к административной ответственности и так далее.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. Сейчас Ворошиловский районный суд Ростова признал его виновным, и приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге полицейские по горячим следам задержали грабителя.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru