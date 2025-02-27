Избил и украл кольцо: в Таганроге полицейские по горячим следам задержали грабителя

В Таганроге 27-летний местный житель напал на 51-летнего мужчину, ударил его по голове и забрал золотое кольцо.

С заявлением о грабеже потерпевший обратился в дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по городу Таганрогу. Мужчина рассказал, что купил в ювелирном магазине золотое кольцо в подарок жене. По пути домой он познакомился с молодым человеком, который позже на него напал и забрал ювелирное изделие.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Полицейские выяснили, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения прогуливался по улицам города. Он увидел мужчину, который шел навстречу, и попытался завести с ним разговор.

После этого 51-летний таганрожец отправился в ювелирный магазин, где купил кольцо, а фигурант, увидев это, последовал за ним.

«Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого фигурант ударил несколько раз по голове потерпевшего, повалил на землю и вытащил из кармана золотое кольцо. Украшение подозреваемый заложил в ломбард. Сумма ущерба составила более 15 000 рублей», — сообщили в УМВД России по Таганрогу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото из архива