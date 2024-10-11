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Под Таганрогом оштрафовали директора школы за нарушение прав инвалидов

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После вмешательства прокуратуры восстановлены права инвалидов в Вареновской средней школе Неклиновского района.

Новости Таганрога

На личном приеме заместителя прокурора Ростовской области поступило обращение о нарушении прав инвалидов в общеобразовательном учреждении села Вареновка, сообщает региональное надзорное ведомство. Прокуратура Неклиновского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.

«Установлено, что в Вареновской средней школе отсутствовала информационная тактильная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях, что затрудняло перемещение инвалидов по зрению в здании. Прокуратурой начальнику управления образования администрации Неклиновского района внесено представление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ, ему назначен штраф.

В настоящее время права инвалидов восстановлены, необходимые схемы размещены в здании школы.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге после прокурорской проверки отремонтировали фасад жилого дома.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»

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нарушения Неклиновский район прокуратура школа
Таганрогская правда
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