Под Таганрогом оштрафовали директора школы за нарушение прав инвалидов

После вмешательства прокуратуры восстановлены права инвалидов в Вареновской средней школе Неклиновского района.

На личном приеме заместителя прокурора Ростовской области поступило обращение о нарушении прав инвалидов в общеобразовательном учреждении села Вареновка, сообщает региональное надзорное ведомство. Прокуратура Неклиновского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.

«Установлено, что в Вареновской средней школе отсутствовала информационная тактильная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях, что затрудняло перемещение инвалидов по зрению в здании. Прокуратурой начальнику управления образования администрации Неклиновского района внесено представление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ, ему назначен штраф.

В настоящее время права инвалидов восстановлены, необходимые схемы размещены в здании школы.

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