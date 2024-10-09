В Таганроге многоквартирный жилой дом, расположенный на Октябрьской площади отремонтировали после того, как городская прокуратура провела проверку и привлекла виновного к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что дом содержится в ненадлежащем состоянии. После этого в адрес директора управляющей компании было внесено представление. По результатам его рассмотрения в доме провели необходимые работы и отремонтировали фасад.

«Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», — сообщили в региональной прокуратуре.

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