Под Таганрогом на трассе «Новороссия» изменится схема движения транспорта

Новая схема начнет действовать с 1 июня 2024 года.

На участке с 39-го по 41-й км федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в районе Пятихаток движение автомобилей будет организовано по двум новым правым полосам, устроенным в этом году, сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Две левые полосы на этом отрезке закроют на капитальный ремонт. Дорожникам предстоит укрепить основание дорожной одежды, устроить новые слои асфальтобетонного покрытия.

С 21 мая проходил ремонт правых полос на участке с 36-го по 39-й км.

Завершить ремонт Р-280 на участке с 36-го по 45-й км «Упрдор Москва-Волгоград» планирует ко второй половине июля. Тогда будет открыто движение по временной схеме по всем четырем полосам.

Капремонт 9-километрового участка трассы является продолжением работ по расширению западного выезда из Ростова в направлении Таганрога и ДНР до четырех полос движения. По окончании работ пропускная способность данного отрезка трассы возрастет до 37 тысяч автомобилей в сутки, — уточняется в сообщении.

Напомним, статус федеральной и название Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь автомобильная дорога получила 14 июня 2023 года. Трасса используется как альтернативный сухопутный маршрут в Крым.

Фото «Упрдор Москва-Волгоград»