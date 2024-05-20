С 21 мая под Таганрогом, в районе Пятихаток, изменится схема движения транспорта

Изменения в схеме движения связаны с капитальным ремонтом отрезка федеральной трассы Р-280 «Новороссия» с 36-го по 39-й км.

С 21 мая схема движения автомобилей на указанном отрезке трассы Ростов – Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь будет организована по двум полосам справа, устроенным в этом году. Две левые полосы закроют на капитальный ремонт. Здесь проведут укрепление основания дорожной одежды, уложат новые слои асфальтобетонного покрытия.

Также в планах дорожников в начале июня приступить к аналогичным работам по капремонту левых полос движения на отрезке Р-280 с 39-го по 41-й км, сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Завершение капитального ремонта на данных отрезках федеральной трассы «Новороссия» позволит нам во второй половине июля обеспечить пропуск транспортных средств в четырехполосном режиме по временной схеме по всему участку производства работ с 36-го по 45-й км. Сейчас по четырем полосам идет движение на участке с 41-го по 45-й км, – пояснил замдиректора филиала ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» в Ростове-на-Дону Степан Чибров.

Отметим, что капитальный ремонт 9-километрового участка трассы является продолжением работ по доведению западного выезда из Ростова-на-Дону в направлении Таганрога и Донецкой Народной Республики до четырех полос движения. По окончании работ пропускная способность данного отрезка трассы возрастет до 37 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее мы сообщали, что с 20 мая на месяц изменилась схема движения транспорта на Западном подъезде к Ростову-на-Дону.

Фото ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»