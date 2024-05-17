На трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб мотоциклист

Выезжавший на главную дорогу автомобиль не уступил ему дорогу.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в пятницу, 17 мая, произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и мотоцикла.

По данным ГИБДД, утром на 9-м км автодороги 51-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», выехал со второстепенной дороги на главную, не предоставив преимущество мотоциклу «Ямада v max», под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО