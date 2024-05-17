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На трассе «Новороссия» в Ростовской области произошло тройное ДТП: пострадали два человека

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Тройное ДТП произошло сегодня, 17 мая, на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» — столкнулись два легковых автомобиля и «КАМАЗ». Два человека с серьезными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Новости Ростовской области

Сигнал об аварии поступил в полицию в 09.30 утра. На 37 км + 150 м автодороги «Новороссия» 23-летний водитель на «Лада Гранта» (Яндекс.Такси) вылетел на встречку, где допустил касательное столкновение с «КАМАЗ 732457», которым управлял 35-летний мужчина. После этого такси в лоб столкнулось с Nissan Bluebird, под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лада Гранта» и его пассажир (личность устанавливается) с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее мы сообщали, что три человека погибли и три пострадали в страшной аварии в Ростовской области

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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