На трассе «Новороссия» в Ростовской области произошло тройное ДТП: пострадали два человека

Тройное ДТП произошло сегодня, 17 мая, на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» — столкнулись два легковых автомобиля и «КАМАЗ». Два человека с серьезными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Сигнал об аварии поступил в полицию в 09.30 утра. На 37 км + 150 м автодороги «Новороссия» 23-летний водитель на «Лада Гранта» (Яндекс.Такси) вылетел на встречку, где допустил касательное столкновение с «КАМАЗ 732457», которым управлял 35-летний мужчина. После этого такси в лоб столкнулось с Nissan Bluebird, под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лада Гранта» и его пассажир (личность устанавливается) с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает региональная Госавтоинспекция.

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Фото УГИБДД по Ростовской области