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Под Ростовом установят две водонапорные башни за 5,6 млн рублей

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Новое оборудование обеспечит бесперебойным водоснабжением около 15 тысяч жителей Мясниковского района Ростовской области.

Новости Ростовской области

По решению донского губернатора Василия Голубева из областного бюджета будет направлено более 5,6 млн рублей на приобретение двух водонапорных башен Рожновского и генератора для хуторов Красный Крым, Ленинакан и Ленинаван Мясниковского района, сообщает donland.ru.

Долгое время жители этих территорий испытывают перебои в подаче питьевой воды. О существующей проблеме селяне сообщили главе региона через социальные сети.

В хуторах, расположенных недалеко от Ростова, идет активная застройка, прежняя насосная станция уже не справляется с возросшей нагрузкой. Поэтому губернатор принял решение направить бюджетные средства на приобретение двух водонапорных башен и дизельного генератора.

Обеспеченность питьевой водой остается приоритетной задачей для правительства региона, которую мы на Дону решаем поэтапно и систематически, — считает Василий Голубев.

Всего в Ростовской области до конца 2024 года планируют установить 71 водонапорную башню.

Ранее мы сообщали, что в страдающих от засухи поселках под Таганрогом построят новые скважины.

Фото donland.ru.

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Таганрогская правда
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