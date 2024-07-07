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Под Ростовом брошенные бутылки стали причиной ландшафтного пожара

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На 9-км автодороги Ростов-Таганрог, в Мясниковском районе, огнеборцы потушили крупный ландшафтный пожар на площади 1000 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Причиной возгорания сухой травы стал брошенный мусор.

«Брошенные стеклянные бутылки на солнце воспламенились из-за «эффекта линзы». Сотрудники МЧС России, добровольцы и казаки были задействованы в тушении ландшафтного пожара», — говорится в сообщении.

Пожар тушили почти 5 часов. На месте ЧП работали от МЧС 20 человек, привлекалось 6 единиц спецтехники.

В МЧС напомнили, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность и призвали жителей соблюдать меры противопожарной безопасности.

Отметим, что в Ростовской области до 20 октября действует особый противопожарный режим — введен запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и пожнивных остатков на всей территории региона.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО

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МЧС пожар пожароопасность Ростовская область
Таганрогская правда
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