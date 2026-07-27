Почти половина капитальных гаражей в РФ еще не прошли амнистию

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») в интервью ТАСС разъяснил, на какие объекты распространяется гаражная амнистия: она действует только в отношении капитальных гаражей и земельных участков под ними.

Он отметил, что пик строительства таких гаражей пришелся на 1970–1980-е годы. Сооружались они легально, но со временем оказались «вне всех правил». По словам депутата, в рамках гаражной амнистии уже оформлено почти 800 тысяч объектов.

«И мы считаем, что еще даже половина не прошла [процедуру регистрации]. Поэтому мы и продлеваем», — подчеркнул парламентарий.

Крашенинников также пояснил, что под амнистию не подпадают многоуровневые парковки, так как это другие типы сооружений. Кроме того, закон не касается гаражей, расположенных под многоквартирными домами, и гаражей-ракушек.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был инициирован первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым и самим Крашенинниковым.

Фото из архива «ТП»