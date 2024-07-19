Почти 800 жителей Ростовской области вступили в Национальный регистр доноров костного мозга с помощью Почты России

Всего за три года совместного проекта Почты России с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом 13 000 человек направили образцы для вступления в регистр. Из них 20 человек смогли стать донорами костного мозга для онкобольных людей.

В России практика дистанционного рекрутинга доноров костного мозга только набирает популярность. Теперь желающим вступить в регистр доноров костного мозга не обязательно искать лабораторию и сдавать кровь. Почта бесплатно доставляет потенциальным донорам наборы для самостоятельного взятия биообразца.

Национальный РДКМ получил заявки от жителей 86 регионов России. Таким образом, география отправок сейчас охватывает практически всю страну. Больше всего добровольцев из Москвы (3429), Московской области (2253), Санкт-Петербурга (2165), Краснодарского края (1192), Ростовской области (766), Свердловской области (737), Новосибирской области (674), Республики Татарстан (640), Республики Башкортостан (625).

Около половины всех добровольцев, привлечённых с помощью Почты России, проживают в небольших населённых пунктах, которые удалены от областных центров. До появления почтового проекта им было сложно вступить в регистр из-за территориальной удалённости от медицинских офисов для взятия крови.

Донорская база, которая создаётся сейчас, будет работать ещё долгие годы. Информация может храниться в ней до 36 лет, если человек вступил в регистр в 18 лет. В течение всего этого времени при совпадении генотипов донора и пациента можно будет провести трансплантацию костного мозга и спасти человеку жизнь. Пример такого совпадения — история шестилетнего мальчика Димы Палибина из Саратова. У Димы генетический дефект иммунной системы. В 2022 г. мальчику нашли подходящего донора и успешно провели трансплантацию костного мозга. На пресс-конференции Дима вместе с мамой впервые встретились с человеком, который спас мальчику жизнь.

«Помогать людям, соединяя жителей всей страны, — ежедневная работа Почты. Огромное счастье, что благодаря совместному проекту с Национальным РДКМ, она обрела дополнительную ценность — помогать людям спасать других. Проект даёт возможность попасть в донорскую базу, бесплатно отправив свой биообразец по почте. Благодаря охвату Почты российский банк пополняется образцами людей разных национальностей и генотипов, а значит, повышаются шансы на совпадение и спасение жизней», — прокомментировала директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

Пресс-служба УФПС Ростовской области АО «Почта России»