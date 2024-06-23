Почти 7 тысяч сертификатов на материнский капитал выдано на Дону в 2024 году

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал выдается в проактивном режиме. С начала года в донском регионе его получили 6 960 человек, сообщает отделение Социального фонда России по Ростовской области.

Специалисты ОСФР оформляют сертификат на материнский капитал по сведениям, поступившим из органов ЗАГС. Уведомление о назначенном размере маткапитала направляется владельцу в личный кабинет на портале госуслуг.

С 2024 года получить маткапитал может родитель, у которого есть гражданство РФ на момент рождения или усыновления ребенка. У ребенка также должно быть российское гражданство по рождению.

«Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, размер маткапитала составляет 630,4 тысячи рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка положена доплата в 202,6 тысячи рублей. Для родителей, у которых после 1 января 2020 года родился или был усыновлен второй или последующий ребенок (если ранее право на маткапитал не возникало) размер выплаты составляет 833 тысячи рублей», — привели цифры в Соцфонде.

Средства материнского капитала можно направить по пяти направлениям: на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату, образование детей, реабилитацию детей с инвалидностью или накопительную пенсию матери или отца (если ему перешло право на маткапитал).

Распорядиться материнским капиталом можно когда ребенку исполнится три года. Исключение — направление средств на первоначальный взнос, погашение жилищных кредитов и займов, содержание ребенка в детском саду, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов, на получение ежемесячной выплаты. В этих случаях распорядиться средствами можно сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Подать заявление о распоряжении средствами можно на портале госуслуг, в клиентской службе ОСФР или в МФЦ.

Фото Анатолия Ивашова