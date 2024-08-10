Почти 10 лет колонии получил житель Дона за убийство жены на Новый год

Житель Верхнедонского района Ростовской области осужден за убийство своей жены, совершенное 1 января 2024 года.

Следствием и судом установлено, что фигурант дела в этот день находился в своем доме. В состоянии алкогольного опьянения он поссорился с супругой.

«В ходе ссоры осужденный нанес женщине множественные удары кулаками и ногами в область головы и туловища. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — сообщает Следком по Ростовской области.

Мужчина обвинялся по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда местному жителю назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что жительницу села под Таганрогом подозревают в убийстве.

Фото rostov.sledcom.ru