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Почта России доставит технические средства реабилитации инвалидам Ростовской области

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Почта в партнёрстве с Минтрудом России и Социальным фондом доставит технические средства реабилитации (ТСР) маломобильным жителям 70 регионов страны, в том числе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Получить заказанные ТСР можно будет как дома — курьеры Почты привезут их клиенту в удобное время, так и в отделениях. На первом этапе сотрудничества компания будет доставлять подгузники для взрослых и специальные средства при нарушениях функций выделения. В планах партнёров — расширить перечень продукции, доверив Почте работу в том числе с протезами, костылями, креслами-колясками.

В февральском обращении к Федеральному Собранию Владимир Путин уделил особое внимание проблемам людей с инвалидностью, подчеркнув, что к 2030 году нуждающиеся должны быть обеспечены услугами долговременного ухода.

Задача Почты — быть надёжным помощником государства и поддерживать все категории жителей страны. Многие люди с особенностями здоровья немобильны или испытывают сложности при передвижении. Ресурсы Почты позволяют сократить сроки получения ТСР для жителей всех регионов страны, — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

В конце прошлого года партнёры протестировали доставку в Псковской и Калининградской областях. Почта успешно выдала ТСР более чем 2 000 человек. В планах — до конца года начать выдавать продукцию с помощью электронных сертификатов на получение ТСР. Также компания добавит ТСР в каталог собственного интернет-магазина «Почта Маркет».

Фото из архива «Таганрогской правды»

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