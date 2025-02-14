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Почему в Таганроге мало автобусов на маршруте № 2

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Жители Таганрога недовольны работой автобусов, следующих по маршруту № 2. В соцсетях горожане пишут, что на линию их выходит всего два, а график работы неизвестен. Совершенно непонятно, как в такой ситуации быть пассажирам. За разъяснениями мы обратились в городскую администрацию.

Новости Таганрога

Нам сообщили, что сейчас из жилого района «Андреевский» пассажирские перевозки осуществляются двумя автобусами маршрута № 6 «ПМК — ЖК «Андреевский» — Маяк» и одним автобусом маршрута № 6-В «ЖК «Андреевский» — Вокзал Таганрог — 1 — завод «Красный Котельщик». Их интервал отправления составляет 50 минут.

Что касается маршрута № 2 «Рембаза — Порт», то на линию действительно выходит только два автобуса по установленному временному расписанию.

«Городским управлением транспорта и дорожного строительства ведется претензионная работа по применению штрафных санкций к транспортной организации ООО «Автолайн», не исполняющей условия муниципального контракта. Выставленные штрафы регулярно выплачиваются. Но в связи с массовыми увольнениями водительского состава штат водителей на транспортном предприятии не укомплектован в полном объеме. Руководством ООО «Автолайн» принимаются меры по привлечению водителей. Направлен запрос в Центр занятости населения города Таганрога о наборе водителей, а также размещены соответствующие объявления в СМИ», — рассказали в администрации города.

В дальнейшем планируется увеличение выпуска автобусов на маршрут № 2 в соответствии предусмотренным муниципальным контрактом. Что касается местонахождения автобусов маршрута № 2 на линии, то оно отображается в реальном времени в интернет приложениях 2ГИС и Яндекс карты.

Ранее мы рассказали, что принято решение расторгнуть контракт с одной из транспортных компаний в Таганроге.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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