Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 52 га

Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, крупный ландшафтный пожар произошел сегодня, 31 мая. Возгорание обнаружили работники лесного хозяйства при патрулировании. По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии.

По состоянию на 18.30 площадь возгорания составляет 52 га. В данный момент угрозы для населенных пунктов нет. В тушении задействованы силы и средства в количестве 121 человека и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России, — написал Василий Голубев.

Работы по тушению лесного пожара продолжаются.

Иллюстрация: скрин видео ГУ МЧС России по РО