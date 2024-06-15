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Первый круиз на «Валдае» в Семикаракорск стартует 23 июня

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В следующее воскресенье, 23 июня, в Ростовской области состоится первый круиз в Семикаракорск на комфортабельном «Валдае», сообщает официальный портал донского правительства.

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Экскурсия будет однодневной, ее участники смогут увидеть красоты величественного Дона и сделать эксклюзивные фото на память. А также побывать в комплексе «Казачья пристань» и увидеть одну из главных достопримечательностей станичного городка — подвесной мост, который перекинут через реку Дон и соединяет две части набережной, создавая живописную прогулочную зону.

Речной круиз стартует в 08.45 с 27-го причала в Ростове, а возвращается в донскую столицу в 16.00. Туристам из Таганрога, желающим принять участие в экскурсии предлагают воспользоваться электричкой в Ростов-на-Дону с отправлением от станции Таганрог-2 в 06.14-07.50.

Узнать подробную информация о туре и приобрести билет можно на сайте партнёра АО Судоходной пассажирской компании «Дон» — таганрогского туроператора Sudakov.Travel.

Ранее мы рассказали, что туркомпания из Таганрога организует водные экскурсии по маршруту Ростов-Азов.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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