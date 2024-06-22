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Первые пробы урожая донской пшеницы прошли испытания на качество

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В Ростовской области специалисты приступили к госманиторингу урожая озимой пшеницы, первые пробы которой были взяты в Неклиновской и Аксайском районах. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

В лаборатории ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проведены испытания зерна на потребительские свойства: цвет и запах, загрязненность и зараженность вредителями, количество и качество клейковины, влажность, сорная примесь и другие показатели.

«Результаты первых проб показали, что зерно пшеницы соответствует требованиям ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», — прокомментировала директор ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Ия Леонова. – В зерне первых проб зараженности и загрязненности вредителями не обнаружено. Типовой состав, цвет и запах соответствуют ГОСТу».

Сейчас соглашения о взаимодействии в госмониторинге зерна пшеницы заключили уже 4000 сельхозпроизводителей донского региона.

Ранее мы рассказали, что особо опасный вредитель обнаружен на полях Ростовской области.

Фото donland.ru

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новости пшеница Ростовская область урожай-2024
Таганрогская правда
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