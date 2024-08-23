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Первички «Движения Первых» из Таганрога победили в федеральном конкурсе

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Два первичных отделения молодежной организации «Движение Первых» из Таганрога стали победителями федерального конкурса. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

#Образование

В конкурсе первичек «Движения первых» приняли участие более 13 тысяч команд. Ребята выполняли задания по трем модулям. В первом — «Наше первичное отделение» они рассказывали про свою деятельность и команду, традиции и партнеров. Во втором -«Социально значимое дело» демонстрировали собственные проекты по направлениям «добровольчество», «патриотизм» и «наставничество». В третьем — «Дни единых действий» участники присоединились к всероссийским акциям и событиям.

В итоге экспертный совет, в который вошли 482 человека из 73 регионов страны определил две тысячи лучших команд. Среди них две – из Таганрога. Это первичка гимназии «Мариинская», которая заняла 2 место. И команда школы № 9 , занявшая 3 место.

Как сообщает официальный портал донского правительства, за второе и третье место команды получат 300 и 200 тысяч рублей соответственно. На эти средства ребята смогут оформить свои пространства, приобрести необходимое оборудование, инвентарь для занятий спортом и туризмом, оснастить театральные и медиастудии.

«С 2023 года в Таганроге на базе школ, колледжей, учреждений дополнительного образования и культуры было открыто 51 первичное отделение «движения Первых». Сегодня в организации состоят более 4500 таганрогских ребят. Поздравляю победителей и их родителей, которые поддерживают и помогают  развивать лучшие инициативы наших ребят!», — написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошел детский велопробег ко Дню флага.

Фото tagobr.ru

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Движение Первых конкурс новости Таганрог
Таганрогская правда
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