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В Таганроге прошел детский велопробег ко Дню флага

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21 августа в Таганроге в преддверии Дня Государственного флага РФ прошел велопробег «Россия, вперед!», участниками которого стали маленькие помощники инспекторов движения. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоиспекции Яна Султанова.

Город

Акция прошла на территории рощи «Дубки». Ее организаторами выступили Госавтоинспекция Таганрога и детский центр развития ребенка «Ромашка». В велопробеге участвовали воспитанники центра, их родители и все желающие. Под звуки патриотической музыки дети прокатились на велосипедах с российским триколором по живописному маршруту рощи, поздравили таганрожцев с наступающим праздником и раздали им буклеты, рассказывающие об истории российского флага.

Вместе с инспектором Яной Султановой дети также напомнили горожанам о соблюдении правил дорожного движения велосипедистами, водителями и пешеходами.

Ранее мы рассказали, что в честь Дня флага на телебашне и стадионе «Ростов Арена» зажгут подсветку.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Таганрога

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Таганрогская правда
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