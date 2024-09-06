Первая пятница сентября для таганрогских школьников стала «нерабочей»

Повезло школьникам, в чьих школах расположились избирательные участки: у них в самом начале учебного года появилась передышка. У некоторых возникли дни здоровья, кто-то ходит в культпоходы – в кино, в музеи. Есть, правда, и такие, кого временно перевели на дистанционное обучение. А вот в музыкальной школе имени Чайковского и в художественной школе имени Блонской учебный процесс идет своим чередом.

Председатель УИК № 2156 избирательного округа № 1 Наталья Акентьева заметила, что их избирательный участок – единственный в городе, где находится сразу два рояля. Сам участок размещается на первом этаже, в просторной репетиционной хоровых коллективов. В расположенном по соседству концертном зале в течение трех дней, пока проводятся выборы (6-8 сентября), никакие школьные мероприятия также не проводятся. Но сама наша музыкальная школа, носящая имя Чайковского, самая старая на юге России, официально признанная в прошлом году лучшей в ЮФО, работает в обычном режиме: на втором и третьем этажах жизнь бурлит, не переставая.

А вот здание художественной школы им. С.И. Блонской построено по специальному проекту, имеет много просторных помещений и отдельных выходов, благодаря чему в нем размещается сразу два избирательных участка, причем двух разных избирательных округов (№№ 3 и 4). Председатель УИК № 2169 Юлия Лисицкая отметила то же, что и Наталья Акентьева: к моменту открытия избирательного участка для голосования (оно проводится в течение 3-х дней, ежедневно с 8.00 до 20.00) некоторые избиратели, причем, в основном, представители старшего поколения, уже были у дверей. Ну а те, кто сам прибыть на участок не может, но заранее сообщил об этом, принимают членов избирательной комиссии у себя дома.

В целом, как показывает первый день голосования, активность избирателей хоть и не такая высокая, как на выборах Президента РФ, однако достаточная для того, чтобы сказать: мы живем в городе неравнодушных людей.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора