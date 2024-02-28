Перевернулся автомобиль: смертельная авария произошла в Ростовской области

В результате ДТП погиб 33-летний водитель отечественного авто, 25-летний пассажир получил травмы.

Смертельная авария произошла 26 февраля около пяти часов утра на 89 километре + 400 метров автодороги «Элиста-Зимовники» в Ремонтненском районе.

33-летний водитель на «ВАЗ 211440» ехал в направлении поселка Зимовники. По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия, из-за чего машина съехала в правый резерв дороги, а затем перевернулась.

В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, водитель погиб на месте происшествия, телесные повреждения получил пассажир автомобиля «ВАЗ 211440», — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее мы рассказывали, что 27 февраля, в Таганроге очередной водитель легкового автомобиля стал участником аварии, врезавшись в трамвай.