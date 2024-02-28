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В Таганроге женщина на легковушке врезалась в трамвай

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Вчера, 27 февраля, в Таганроге очередной водитель легкового автомобиля стал участником аварии, врезавшись в трамвай.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова, авария случилась в 15.45 на улице Большой Бульварной в районе дома № 12/2. По предварительной информации, 38-летняя женщина на  легковом автомобиле «Лада» совершала разворот. Она не предоставила преимущество в движении трамваю, и врезалась в него.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейский устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото ВКонтакте «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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