На Дону водителей-дрифтеров привлекли к административной ответственности

Нарушителей удалось обнаружить по видеозаписи, размещенной в соцсетях, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личности водителей BMW и Audi, устроивших дрифт на Театральной площади Ростова-на-Дону вчера, 27 апреля.

Водители двигались в нарушение дорожной разметки, тем самым грубо нарушили Правила дорожного движения. Полицейскими были установлены личности граждан. Ими оказались жители Ростовской области 2002 и 1997 годов рождения, — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по РО.

За допущенные правонарушения в отношении водителей были составлены административные материалы по статье 12.16 части 1 КоАП РФ (движение в нарушение дорожной разметки) и статье 12.33 КоАП РФ (загрязнение проезжей части следами шин).

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге машина врезалась в дорожное ограждение.

Фото УГИБДД Ростовской области