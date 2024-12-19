Перед праздниками в Ростовской области усилили охрану лесов

В лесах Ростовской области усилена охрана хвойных насаждений, увеличено число маршрутов патрулирования и размещены фотоловушки. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Дополнительные охранные меры введены в связи с приближением новогодних праздников, когда возрастает угроза незаконных вырубок сосен и елей. Традиционно к патрулированию лесных массивов присоединились подразделения Всевеликого войска Донского. Нести вахту казаки будут ежедневно вплоть до 31 декабря, в светлое и темное время суток.

«Все леса в Ростовской области относятся к защитным и выполняют водорегулирующие и почвозащитные функции. В условиях нашего жаркого, засушливого климата хвойные, требуют особого ухода и заботы. Чтобы вырастить среднюю сосну требуется от 6 до 10 лет, кропотливого труда лесоводов», – отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Кстати, за незаконную вырубку деревьев хвойных пород законодательством РФ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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Фото Минприроды РО