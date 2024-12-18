Сколько стоят новогодние деревья на ёлочных базарах Таганрога

Напомним, в Таганроге уже почти 2 недели работают ёлочные базары. Купить новогодние деревья можно на 24 площадках по 15 адресам.

Журналисты «Таганрогской правды» приценились к зелёным красавицам и пришли к выводу, что цены на них колются даже больше, чем иголки ёлок, сосен и пихт.

Так, сосны продаются по 700-900 рублей за метр. Более или менее приличная сосна обойдётся в среднем в 1700-2000 рублей. Шикарная – высокая и пушистая – до 2800-3500 рублей.

Ёлки традиционно чуть дороже – по 800-1000 рублей за метр. Маленькое деревце можно купить и за 1000 рублей, а вот то, «за которое не стыдно», стоит от 1700 до 3500 рублей. Цена зависит не только от «роста», но и от пушистости веток.

Есть в продаже крымские сосны. У них длиннее и зеленее иголки, раскидистей ветви. Цена соответствующая – от 3000 до 7000 рублей.

Ну и самые дорогие – заграничные пихты, прибывшие из Дании и Сербии. За эти красавицы с блестящими иголками и невероятным ароматом придется отдать от 7500 до 20 000 рублей.

Отметим, что в прошлом году цены на новогодние деревья были на порядок ниже. Сосны стоили порядка 300-500 рублей за метр, ёлки 400-600 рублей. Продавцы отмечают, что цены выросли, прежде всего, из-за роста затрат поставщиков на транспортные расходы.

В нынешнем году ёлки и сосны «приехали» в Таганрог из Брянской, Свердловской, Ульяновской, Смоленской, Воронежской областей, Республика Башкирии. Но больше всего в продаже новогодних деревьев, выросших в Ростовской области, – Каменском, Шолоховском, Мясниковском и других районах.

Фото Анатолия Ивашова