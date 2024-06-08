Пенсионеры Дона активнее всех в стране осваивают азы финансовой грамотности

Подведены итоги весенней сессии проекта по финансовой грамотности для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Бесплатные онлайн-занятия проходили с января по апрель 2024 года.

Жители Дона старшего поколения стали в стране самыми активными участниками проекта – обучающие видео они посмотрели более 30,5 тысячи раз. Это в 1,7 раза больше, чем весной 2023 года, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Онлайн-занятия Банка России помогают людям зрелого возраста формировать полезные навыки и чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с финансами, — отмечает управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Донские пенсионеры учатся грамотно распоряжаться своим имуществом, сравнивать и выбирать банковские услуги, управлять доходами и сбережениями и многому другому.

В целом по стране весенняя сессия онлайн-проекта Банка России «Финансовая грамотность для старшего поколения» набрала почти 182 тысячи просмотров. Самыми популярным стали эфиры «Финансовое мошенничество: защити себя и свою семью» и «Безопасный и удобный мир без наличных: осваиваем технологии безналичных платежей в зрелом возрасте».

Сессии проходят осенью и весной, онлайн-формат позволяет подключаться участникам как индивидуально из дома, так и группами, например, на базе комплексных центров социального обслуживания населения.

Осенний цикл просветительского проекта стартует уже в сентябре.

Ранее мы сообщали, что на Дону аферисты предлагают оформить льготы на оплату электроэнергии.

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