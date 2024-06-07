На Дону аферисты предлагают оформить льготы на оплату электроэнергии

О новых способах телефонного мошенничества в Ростовской области предупреждает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Злоумышленники звонят жителям региона, представляются сотрудниками энергосбытовой компании и предлагают оформить льготы на оплату электроэнергии. Для чего якобы необходимо предоставить свои персональные данные. При этом звонки поступают также гражданам, не имеющим договорных отношений с «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Обращаем внимание, что сотрудники компании никогда не обзванивают клиентов с предложением каких-либо льгот, а также не запрашивают в телефонном режиме персональные сведения, в том числе ИНН, СНИЛС, паспортные данные и другие. Компенсация оплаты электрической энергии льготным категориям граждан производится только органами социальной защиты населения, — прокомментировали в компании.

Если кто-то уже передал аферистам свои персональные данные после таких звонков, стоит срочно обратиться в правоохранительные органы.

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