Пенсионерам Ростовской области проиндексировали страховые пенсии

Январская индексация затронула почти 2 млн донских пенсионеров.

С 1 января 2025 года страховые пенсии более 1 млн пенсионеров Ростовской области проиндексированы на 7,3%. Вместе со страховой пенсией по старости также увеличены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций, и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.

Одновременно увеличены на 7,3% стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента повышена со 133,05 рубля до 142,76 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – с 8134,88 рубля до 8728,73 рубля.

«В связи с новогодними праздниками пенсионеры Ростовской области, получающие выплаты через банк не позднее 10 числа, досрочно получили проиндексированную пенсию за январь в декабре. Следующая выплата ожидает таких пенсионеров уже в феврале», — пояснили в пояснили в отделении Соцфонда России по Ростовской области.

Почтовые отделения в 2025 году доставляют проиндексированные выплаты пенсионерам по обычному графику. Доставка через почту началась с 3 января и продлится до 25 января.

Отметим, если инфляция по итогам 2024 года окажется выше проведенной на 7,3% индексации, в законе о бюджете Социального фонда России зафиксировано право правительства дополнительно повысить размер страховой пенсии.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 16,6% и составит 22 440 рублей.

Фото из архива «Таганрогской правды»