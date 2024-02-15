Отремонтированный ГДК Таганрога оснастят новым оборудованием

Для Городского дома культуры Таганрога из областного бюджета в ближайшее время выделят средства на оснащение учреждения необходимым оборудованием. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил вчера, 14 февраля, во время своего визита в наш город.

Глава региона побывал в обновленном ГДК, где по госпрограмме Ростовской области «Развитие культуры и туризма» недавно был завершен капремонт. В здании заменили окна, двери, напольные и стеновые покрытия. Установили системы вентиляции и кондиционирования, переоборудовали сцену. По решению губернатора в скором времени из регионального бюджета будут выделены средства на оснащение ГДК оборудованием, музыкальными инструментами, креслами зрительного зала, мебелью и техникой.

Кроме того, Василий Голубев поручил благоустроить прилегающую к учреждению культуры территорию.

Фото donland.ru