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Отремонтированный ГДК Таганрога оснастят новым оборудованием

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Для Городского дома культуры Таганрога из областного бюджета в ближайшее время выделят средства на оснащение учреждения необходимым оборудованием. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил вчера, 14 февраля, во время своего визита в наш город.

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Глава региона побывал в обновленном ГДК, где по госпрограмме Ростовской области «Развитие культуры и туризма» недавно был завершен капремонт. В здании заменили окна, двери, напольные и стеновые покрытия. Установили системы вентиляции и кондиционирования, переоборудовали сцену. По решению губернатора в скором времени из регионального бюджета будут выделены средства на оснащение ГДК оборудованием, музыкальными инструментами, креслами зрительного зала, мебелью и техникой.

Кроме того, Василий Голубев поручил благоустроить прилегающую к учреждению культуры территорию.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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