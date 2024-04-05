Острый коронарный синдром обнаружили у жительницы Дона во время обычного визита к терапевту

После ЭКГ в поликлинике 45-летнюю женщину отправили на госпитализацию в кардиологическое отделение Ростовского государственного медуниверситета.

Жительница Ростова Виктория Ковалева пришла на прием к участковому терапевту городской поликлиники №9 с жалобами на скачки артериального давления. Ранее к докторам она не обращалась. По назначению врача женщина прошла ЭКГ, но от больничного листа и сдачи других анализов отказалась, сославшись на сильную занятость по работе.

При расшифровке ЭКГ у пациентки был выявлен подъем сегмента ST, подозрение на острый коронарный синдром. Врач связалась с Викторией по телефону. Было принято решение о срочной госпитализации по скорой помощи в РостГМУ, в кардиологическое отделение, сообщает донской Минздрав.

Хирурги в экстренном порядке провели коронарографию – у женщины были выявлены многочисленные тромбы в коронарных артериях, проведено стентирование.

На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо.

Ранее мы рассказывали, что более 700 дончан с начала года получили высокотехнологичную рентгенэндоваскулярную помощь.

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