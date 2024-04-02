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Более 700 дончан с начала года получили высокотехнологичную рентгенэндоваскулярную помощь

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Речь идет о малоинвазивных диагностических и лечебных медпроцедурах с доступом через кровеносные сосуды под контролем рентгена.

#Здоровье

В Ростовской области в КДЦ «Здоровье» 712 человек в течение первого квартала 2024 года получили высокотехнологичную рентгенэндоваскулярную помощь. Всего проведено 316 лечебных вмешательств, сообщает минздрав по региону. За весь прошлый год таких пациентов было 2500 человек.

Также в прошлом году более 1700 больным было выполнено исследование коронарных артерий сердца при ИБС для первичной и вторичной профилактики инфаркта миокарда, более 400 внутрисосудистых вмешательств проведено при заболеваниях периферических сосудов, в том числе при синдроме диабетической стопы.

Для справки. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение – это комплекс диагностических и лечебных мероприятий, проводимых при заболевании сосудов и различных органов, с использованием специальных малоинвазивных инструментов, доступом через кровеносные сосуды путём прокола на коже под контролем рентгена.

Фото: минздрав РО

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Таганрогская правда
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