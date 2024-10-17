Оскорбляли учительницу: в Ростовской области за хамство детей ответят их родители

В Сети появилось видео инцидента, произошедшего в одной из школ Шолоховского района Ростовской области. Подростки, используя нецензурные выражения, оскорбили пожилую учительницу, которая пыталась отправить их на уроки.

Сообщается, что педагог заметила на школьной площадке ребят, прогуливающих занятия. В ответ на просьбу пойти на урок, пожилая женщина получила поток нецензурной брани и личных оскорблений. Все происходящее снималось на видео и позже появилось в соцсетях. Однако, это «творчество» увидели не только подписчики, но и сотрудники правоохранительных органов. За хамство детей теперь ответят их родители — по факту инцидента проводится проверка.

«Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Шолоховский» проводят проверку по факту опубликованной в сети Интернет видеозаписи, на которой запечатлено нецензурное выражение школьниками в адрес учительницы. В ходе проверки полицейскими установлены личности всех участников инцидента, они были опрошены», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Отмечается, что сотрудники полиции собрали материалы для привлечения родителей троих подростков к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей.

Собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.

Внутренняя проверка проходит и в школе. Подросткам грозит исключение из общеобразовательного учреждения, а их классному руководителю — дисциплинарное взыскание.

Иллюстрация: скрин Telegram-канала «Don Mash»