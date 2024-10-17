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Оскорбляли учительницу: в Ростовской области за хамство детей ответят их родители

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В Сети появилось видео инцидента, произошедшего в одной из школ Шолоховского района Ростовской области. Подростки, используя нецензурные выражения, оскорбили пожилую учительницу, которая пыталась отправить их на уроки.

Новости Ростовской области

Сообщается, что педагог заметила на школьной площадке ребят, прогуливающих занятия. В ответ на просьбу пойти на урок, пожилая женщина получила поток нецензурной брани и личных оскорблений. Все происходящее снималось на видео и позже появилось в соцсетях. Однако, это «творчество» увидели не только подписчики, но и сотрудники правоохранительных органов. За хамство детей теперь ответят их родители — по факту инцидента проводится проверка.

«Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Шолоховский» проводят проверку по факту опубликованной в сети Интернет видеозаписи, на которой запечатлено нецензурное выражение школьниками в адрес учительницы. В ходе проверки полицейскими установлены личности всех участников инцидента, они были опрошены», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Отмечается, что сотрудники полиции собрали материалы для привлечения родителей троих подростков к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей.

Собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.

Внутренняя проверка проходит и в школе. Подросткам грозит исключение из общеобразовательного учреждения, а их классному руководителю — дисциплинарное взыскание.

Иллюстрация: скрин Telegram-канала «Don Mash»

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Таганрогская правда
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