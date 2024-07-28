Посетители музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» теперь могут стать обладателями оригинального сувенира — керамического магнита «Цветок Врубеля». Рельефные изразцы с таким же растительным орнаментом украшают парадный вход в одно из красивейших зданий нашего города, где располагается музей.

Как сообщают на своей страничке ВК сотрудники музея, автором цветочного мотива изразцов, украшающих здание музея, является выдающийся художник рубежа XIX–XX вв. Михаил Врубель.

«Изразцы с цветком в круге появились в творчестве Врубеля в начале 1890-х гг. и первоначально предназначались для печного декора. В различном цветовом исполнении они использовались на фасадах печей в абрамцевском и московском домах Саввы Мамонтова, в усадьбах художника-керамиста Лузана и миллионера Левенсона. В столовой дома Мамонтовых в Абрамцеве и сегодня можно увидеть печь, украшенную вставками из аналогичных рельефных изразцов», — пишет источник.

Современные керамисты создают красочные сувениры, чтобы они могли круглый год напоминать побывавшим в музее посетителям о переливах разноцветных майолик красивейшего здания Таганрога. Каждый изразец-магнитик делается мастерицами вручную, поэтому нет двух абсолютно одинаковых образцов.

«Надеемся, что это только начало, очень хотим попробовать разные формы и сюжеты с фасада здания. В общем, делаем первые шаги и очень рады, что нашли близких по духу мастериц», — рассказали сотрудники музея.

Ранее мы рассказали, что во Дворце Алфераки Таганрога готовится новая экспозиция.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» и Марины Даренской