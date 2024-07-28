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Оригинальные изразцы-сувениры появились в самом красивом музее Таганрога

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Посетители музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» теперь могут стать обладателями оригинального сувенира — керамического магнита «Цветок Врубеля». Рельефные изразцы с таким же растительным орнаментом украшают парадный вход в одно из красивейших зданий нашего города, где располагается музей.

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Как сообщают на своей страничке ВК сотрудники музея, автором цветочного мотива изразцов, украшающих здание музея, является выдающийся художник рубежа XIX–XX вв. Михаил Врубель.

«Изразцы с цветком в круге появились в творчестве Врубеля в начале 1890-х гг. и первоначально предназначались для печного декора. В различном цветовом исполнении они использовались на фасадах печей в абрамцевском и московском домах Саввы Мамонтова, в усадьбах художника-керамиста Лузана и миллионера Левенсона. В столовой дома Мамонтовых в Абрамцеве и сегодня можно увидеть печь, украшенную вставками из аналогичных рельефных изразцов», — пишет источник.

Современные керамисты создают красочные сувениры, чтобы они могли круглый год напоминать побывавшим в музее посетителям о переливах разноцветных майолик красивейшего здания Таганрога. Каждый изразец-магнитик делается мастерицами вручную, поэтому нет двух абсолютно одинаковых образцов.

«Надеемся, что это только начало, очень хотим попробовать разные формы и сюжеты с фасада здания. В общем, делаем первые шаги и очень рады, что нашли близких по духу мастериц», — рассказали сотрудники музея.

Ранее мы рассказали, что во Дворце Алфераки Таганрога готовится новая экспозиция.

Фото ВК  музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» и Марины Даренской

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Таганрогская правда
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