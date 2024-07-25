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Во Дворце Алфераки Таганрога готовится новая экспозиция

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Во Дворце Алфераки Таганрога полным ходом идёт подготовка новой постоянной экспозиции «Таганрог: место, время, события, люди».

Культура

В скором времени посетители смогут пройтись по залам и проследить развитие Таганрога от палеолита до начала XXI века, оценить уникальные экспонаты из коллекции Таганрогского музея-заповедника и впечатляющее современное оборудование.

Поскольку проводить монтаж постоянной экспозиции при работе текущих выставок невозможно, в ближайшее время большинство из них будут закрыты.

Но выставки «В. Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение» и «В гостях у муз Дворца Алфераки» ждут гостей. Любители проекта «Музыка в музее» тоже смогут посещать историко-музыкальные вечера. А вот попасть на выставку «Путешествие в Азию» можно только до 28 июля. Так что не упустите последний шанс увидеть коллекцию «Востока» в её удивительном многообразии.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдет «Музейная неделя» для участников СВО и членов их семей.

Фото Сергея Плишенко

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выставка Дворец Алфераки культура новости Таганрог
Таганрогская правда
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