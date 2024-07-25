Опасный вредитель скоро появится на полях Ростовской области  

На полях в Ростовской области в конце июля могут появиться опасные вредители — гусеницы третьего поколения хлопковой совки, предупреждает региональный Россельхозцентр.

Чтобы спасти урожай нужно тщательно следить за состоянием посевов пропашных, зернобобовых, технических, бахчевых и овощных культур.

«Эффективным биологическим средством защиты от хлопковой совки является габробракон. Это насекомое из отряда перепончатокрылых паразитирует на гусеницах, включая вредителей из отряда чешуекрылых, таких как хлопковая совка», — рассказали в ведомстве.

В ряде хозяйств Ростовской области габробракон успешно применяется для борьбы с этим вредителем, заменяя химические методы обработки.

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