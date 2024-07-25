Главная » Новости Ростовской области

Опасный вредитель скоро появится на полях Ростовской области  

На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

На полях в Ростовской области в конце июля могут появиться опасные вредители — гусеницы третьего поколения хлопковой совки, предупреждает региональный  Россельхозцентр.

Новости Ростовской области

Чтобы спасти урожай нужно тщательно следить за состоянием посевов пропашных, зернобобовых, технических, бахчевых и овощных культур.

«Эффективным биологическим средством защиты от хлопковой совки является габробракон. Это насекомое из отряда перепончатокрылых паразитирует на гусеницах, включая вредителей из отряда чешуекрылых, таких как хлопковая совка», — рассказали в ведомстве.

В ряде хозяйств Ростовской области габробракон успешно применяется для борьбы с этим вредителем, заменяя химические методы обработки.

Ранее мы рассказали, что для донских охотников утвердили лимиты нового сезона.

Фото 61.fsvps.gov.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

вредители новости Ростовская область сельское хлзяйство урожай
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru