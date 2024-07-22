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Для донских охотников утвердили лимиты нового сезона

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В Ростовской области в новом охотничьем сезоне, который продлится с 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года, можно будет охотиться на барсуков, оленей, косуль и лосей.

Новости Ростовской области

Распоряжение об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории донского региона подписал губернатор Василий Голубев. Они являются обязательными при организации любительской и спортивной охоты в ближайшие 12 месяцев.

Так, лимиты на добычу барсука установлены в размере 3,91%, оленя пятнистого – 10,32%, европейского оленя – 9,32%, лани – 9,42 % от общей их численности. Также в рамках разрешенных объемов можно охотиться на косулю европейскую и лося. Размеры квоты утверждены по каждому охотничьему угодью на территории Ростовской области.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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