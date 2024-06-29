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Опасного мотылька-вредителя обнаружили в Ростовской области

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В полях Ростовской области обнаружили бабочек первого поколения особо опасного многоядного вредителя — лугового мотылька, сообщает региональный Россельхозцентр.

Новости Ростовской области

Как предупреждают специалисты, в третьей декаде июня и в июле произойдет яйцекладка вредителей, появятся гусеницы второго поколения, которые могут повредить посевы сельскохозяйственных культур.

«Руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг распространения бабочек, яйцекладок и гусениц лугового мотылька. Для борьбы с луговым мотыльком и другими чешуекрылыми вредителями рекомендуется использовать выпуск энтомофагов. Возможно проведение обработок посевов микробиологическими инсектицидами (для гусениц 1–2 возраста) или химическими инсектицидами», — посоветовали в отделе по защите растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области.

В качестве профилактических мер необходимо уничтожать заросли сорняков — стаций размножения мотылька и рыхлить почву в междурядьях в период окукливания гусениц.

Ранее мы рассказали, что в полях Ростовской области обнаружили саранчу.

Фото Россельхозцентра (из архива)

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Таганрогская правда
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