В Ростовской области тёплая сухая весна привела к тому, что саранча стала быстро развиваться. Поэтому сейчас организован мониторинг численности вредителей и принимаются меры по борьбе с ними, сообщает региональный Россельхознадзор.

К примеру, в Заветинском районе личинки мароккской саранчи начали переходить в фазу имаго через полтора месяца после появления.

Мароккская саранча — коричневое насекомое, напоминающее кузнечиков. Насекомое может обитать везде, где достаточно питания. Если вовремя не начать бороться с вредителем, потери урожая будут существенными. Районы, приграничные с республикой Калмыкия, — территория, где саранча не редкость. Вредители могут мигрировать на значительные расстояния. Скорость перелётов мароккской саранчи составляет от 4 до 10 километров в день.

«Единичные экземпляры на днях перешли из личиночного возраста в стадию имаго, но пока ещё не встали на крыло. Именно этот период был использован для заключительной обработки заселённых участков с дикорастущей растительностью, окружающих посевы», — пояснил энтофитопатолог отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Николай Новиков.

Чтобы вовремя обнаружить перезимовавшую саранчу, мониторинг приграничных территорий ведут специалисты трех филиалов «Россельхозцентра» — по Ростовской области, Ставропольскому краю и Республике Калмыкия. Они проводят обследования и информируют сельхозпроизводителей в случае, если грозит опасность и выдают необходимые рекомендации по мерам профилактики и борьбе с вредителем.

Ранее мы сообщали, что на полях Ростовской области обнаружен особо опасный вредитель – вредная черепашка.

Фото Россельхознадзор по РО