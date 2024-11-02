Один беспилотник сбит ночью над Ростовской областью

Ночью 2 октября в небе над Ростовской областью сбит один вражеский беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале донской губернатор Василий Голубев.

«Минувшей ночью подразделениями ПВО возле Новошахтинска сбит один БПЛА», — написал он.

И уточнил, что пострадавших и последствий на земле нет.

По информации Минобороны РФ, кроме Ростовской области террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа были пресечены и в других регионах РФ. Всего дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Нижегородской областей и над территорией Республики Крым.

Ранее мы сообщали, что 31 октября в небе над донским регионом было уничтожено 9 БПЛА.

Фото из архива