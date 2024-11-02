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Один беспилотник сбит ночью над Ростовской областью

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Ночью 2 октября в небе над Ростовской областью сбит один вражеский беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале донской губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

«Минувшей ночью подразделениями ПВО возле Новошахтинска сбит один БПЛА», — написал он.

И уточнил, что пострадавших и последствий на земле нет.

По информации Минобороны РФ, кроме Ростовской области  террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа были пресечены и в других регионах РФ. Всего дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской, Брянской, Белгородской,  Орловской, Нижегородской областей и над территорией Республики Крым.

Ранее мы сообщали, что 31 октября в небе над донским регионом было уничтожено 9 БПЛА.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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