31 октября вражеские БПЛА снова атаковали Ростовскую область

Вторую ночь подряд украинские беспилотники атакуют Ростовскую область. 31 октября в небе над донским регионом было уничтожено еще 9 БПЛА.
«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 9 БПЛА», — сообщил в своем Telegram-канале донской губернатор Василий Голубев.
И уточнил, что по предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, что ночью 30 октября семь беспилотников было уничтожено в Неклиновском районе Ростовской области.
Фото из архива
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