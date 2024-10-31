31 октября вражеские БПЛА снова атаковали Ростовскую область

Вторую ночь подряд украинские беспилотники атакуют Ростовскую область. 31 октября в небе над донским регионом было уничтожено еще 9 БПЛА.

«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 9 БПЛА», — сообщил в своем Telegram-канале донской губернатор Василий Голубев.

И уточнил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что ночью 30 октября семь беспилотников было уничтожено в Неклиновском районе Ростовской области.

Фото из архива